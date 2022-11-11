Быстров — Родниной: не разбираетесь в футболе — не лезьте

"Футбол не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте вы коньки на бутсы. Это мы еще про Вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим", - написал Быстров в своем Telegram-канале.