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1 час назад

Быстров посоветовал Родниной не менять коньки на бутсы и не рассуждать о футболе

Газета.Ruиещё 1

Бывший игрок сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Владимир Быстров ответил депутату Государственной думы Российской Федерации, трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной на ее слова о необходимости закрывать футбольные клубы за чрезмерную трату средств из государственного бюджета.

Быстров — Родниной: не разбираетесь в футболе — не лезьте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Футбол не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте вы коньки на бутсы. Это мы еще про Вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим", - написал Быстров в своем Telegram-канале.

Роднина обвинила российские клубы в том, что за 30 лет они не научились самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование.

"Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес", - заявила олимпийская чемпионка.

Ранее Морис Квителашвили, который покинул группу Этери Тутберидзе, рассказал, почему принял такое решение.

"Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться", — сообщил Квителашвили.

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