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37 минут назад

Грузинский футболист подорожал на 44 миллиона евро после ухода из РПЛ

Lenta.ru

Стоимость полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии составляет 60 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте Transfermarkt, который обновил данные 11 ноября.

Грузинский футболист подорожал на 44 миллиона евро после ухода из РПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В декабре 2021-го, когда хавбек выступал за казанский «Рубин», его стоимость оценивалась в 16 миллионов евро. Таким образом, он подорожал на 44 миллиона.

Грузинский полузащитник в нынешнем сезоне провел в составе «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. 9 сентября Кварацхелию признали лучшим футболистом месяца в чемпионате Италии.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» 1 июля из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. В марте «Рубин» продал его грузинской команде за 8 миллионов.

Футбол,Динамо,
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