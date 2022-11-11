"Мне непонятно, почему российский футбол должен сидеть на хребте народа? Нормальный футбол во всех странах зарабатывает сам, с помощью телевидения и трибун. Поэтому я согласен с Родниной. Постоянно пустые трибуны кругом. Игра должна быть такой, чтобы ходили люди на матчи. Знаете, сколько нужно денег на содержание стадионов? Сумасшедшие деньги", — приводит слова Тихонова Sport24.