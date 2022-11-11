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58 минут назад

Тихонов заявил, что российский футбол сидит на хребте народа

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал депутата Государственной думы Ирину Роднину, заявившую, что футбольные клубы должны зарабатывать сами, а не жить за счет государственного финансирования.

"Почему российский футбол должен сидеть на хребте народа?"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне непонятно, почему российский футбол должен сидеть на хребте народа? Нормальный футбол во всех странах зарабатывает сам, с помощью телевидения и трибун. Поэтому я согласен с Родниной. Постоянно пустые трибуны кругом. Игра должна быть такой, чтобы ходили люди на матчи. Знаете, сколько нужно денег на содержание стадионов? Сумасшедшие деньги", — приводит слова Тихонова Sport24.

Роднина ранее обвинила ранее российские клубы в том, что за 30 лет они не научились самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование.

"Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес", — заявила олимпийская чемпионка.

Ранее грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил, что не уходил из группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а просто временно тренируется на территории Италии.

Футбол,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Ирина Роднина,Александр Тихонов,Госдума,
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