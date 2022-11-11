Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал депутата Государственной думы Ирину Роднину, заявившую, что футбольные клубы должны зарабатывать сами, а не жить за счет государственного финансирования.
"Мне непонятно, почему российский футбол должен сидеть на хребте народа? Нормальный футбол во всех странах зарабатывает сам, с помощью телевидения и трибун. Поэтому я согласен с Родниной. Постоянно пустые трибуны кругом. Игра должна быть такой, чтобы ходили люди на матчи. Знаете, сколько нужно денег на содержание стадионов? Сумасшедшие деньги", — приводит слова Тихонова Sport24.
Роднина ранее обвинила ранее российские клубы в том, что за 30 лет они не научились самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование.
"Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес", — заявила олимпийская чемпионка.
Ранее грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил, что не уходил из группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а просто временно тренируется на территории Италии.