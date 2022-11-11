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29 минут назад

Валуев оценил шансы возвращения Дзюбы в «Зенит»

Евро-футбол.Ру

Известный в прошлом боксёр, болельщик «Зенита», а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил шансы возвращения Артёма Дзюбы в Санкт-Петербург.

Валуев оценил шансы возвращения Дзюбы в «Зенит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в «Зенит». Только Артём знает, что он будет дальше делать — вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется», – заявил Валуев в интервью «РБ Спорт».

По словам Николая, как поклоннику команды из Северной столицы, ему бы хотелось вновь увидеть Дзюбу в коллективе.

Напомним, что Артём покинул «Зенит» после прошлого сезона, проведя в Санкт-Петербурге семь лет. Недавно форвард расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Футбол,Николай Валуев,Зенит,Госдума,
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