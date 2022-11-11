Валуев назвал причины существования российских футбольных клубов на деньги госкомпаний

Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал причины того, что российские футбольные клубы вынуждены существовать на средства государственных компаний.
"Отсутствие системы платного спортивного ТВ и культуры покупки контента не даст заработать российским клубам сопоставимых денег, к которым они привыкли. Убрать серые схемы наживы тоже не удается или не хочется. Делать ставку на деньги букмекеров и спонсоров, по сути, хорошо, но это еще не все. Поэтому и сложилось система проживания клубов на деньги госкомпаний", — приводит слова Валуева Sport24.
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ранее обвинила российские клубы в том, что за 30 лет они не научились самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование.
"Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес", — заявила олимпийская чемпионка.
Ранее пресс-атташе клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" Илья Кузнецов опроверг информацию о том, что подмосковный клуб собирается выставить на трансфер около десяти игроков.
"Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется", — сообщил Кузнецов.