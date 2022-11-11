Валуев назвал причины существования российских футбольных клубов на деньги госкомпаний

"Отсутствие системы платного спортивного ТВ и культуры покупки контента не даст заработать российским клубам сопоставимых денег, к которым они привыкли. Убрать серые схемы наживы тоже не удается или не хочется. Делать ставку на деньги букмекеров и спонсоров, по сути, хорошо, но это еще не все. Поэтому и сложилось система проживания клубов на деньги госкомпаний", — приводит слова Валуева Sport24.