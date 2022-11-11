Российский футбольный клуб остался без главного тренера

«Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде. Мы расстаемся друзьями. Завершаю работу в "Пари НН" с высоко поднятой головой», — приводятся в материале слова Галактионова.