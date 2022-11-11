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43 минуты назад

Галактионов покинул пост главного тренера «Пари НН»

Елена Прошина

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новогород» Михаил Галактионов объявил об уходе с занимаемого поста в ФК. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российский футбольный клуб остался без главного тренера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде. Мы расстаемся друзьями. Завершаю работу в "Пари НН" с высоко поднятой головой», — приводятся в материале слова Галактионова.

Свое заявление он сделал после матча ФК с «Ахматом» в рамках 17-го тура МИР Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Пари НН».

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По данным «Матч ТВ», Галактионов в ближайшее время возглавит московский «Локомотив».

Футбол,Михаил Галактионов,
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