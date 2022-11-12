Вратарь с русскими корнями вызван в сборную Италии по футболу

Голкипер футбольного клуба "Лацио" Иван Проведель, имеющий русские корни, получил вызов в национальную команду Италии на ноябрьский сбор. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

Фото: Reuters Reuters

Мама Проведеля русская, отец - итальянец. В текущем сезоне чемпионата Италии Проведель принял участие в 14 матчах. До этого голкипер выступал за "Специю, "Эмполи" и "Перуджу". Отметим, что для Проведеля это первый вызов в национальную команду.

Напомним, что сборная Италии не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира, который продет в Катаре. Итальянские футболисты 16 ноября проведут товарищескую встречу с командой Албании, а 20 ноября - с Австрией.