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54 минуты назад

Вратарь с русскими корнями вызван в сборную Италии по футболу

Газета.Ru

Голкипер футбольного клуба "Лацио" Иван Проведель, имеющий русские корни, получил вызов в национальную команду Италии на ноябрьский сбор. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

Вратарь с русскими корнями вызван в сборную Италии по футболу
Фото: ReutersReuters

Мама Проведеля русская, отец - итальянец. В текущем сезоне чемпионата Италии Проведель принял участие в 14 матчах. До этого голкипер выступал за "Специю, "Эмполи" и "Перуджу". Отметим, что для Проведеля это первый вызов в национальную команду.

Напомним, что сборная Италии не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира, который продет в Катаре. Итальянские футболисты 16 ноября проведут товарищескую встречу с командой Албании, а 20 ноября - с Австрией.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины объявила состав национальной сборной для участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Футбол,Иван Проведель,
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