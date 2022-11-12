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52 минуты назад

Наставник сборной Испании Энрике назвал себя лучшим тренером в мире

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал себя лучшим тренером в мире. Его слова передает Reuters.

Наставник сборной Испании Энрике назвал себя лучшим тренером в мире
Фото: MarcaMarca

"Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер на Земле. Если я должен вселить уверенность в своих игроков, я должен быть уверен сам… Лучшего тренера, чем я, нет. Я знаю, что это неправда, но я в это верю. Сомнения? Нет!" — сказал Энрике.

Ранее игрок французского "Пари Сен-Эермен" Ашраф Хакими поддержал своего одноклубника Серхио Рамоса после его невызова в сборную Испании на чемпионат мира. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

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