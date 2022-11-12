Наставник сборной Испании Энрике назвал себя лучшим тренером в мире

"Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер на Земле. Если я должен вселить уверенность в своих игроков, я должен быть уверен сам… Лучшего тренера, чем я, нет. Я знаю, что это неправда, но я в это верю. Сомнения? Нет!" — сказал Энрике.