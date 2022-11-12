Неймар назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира

Форвард сборной Бразилии Неймар высказал своё мнение по поводу фаворитов чемпионата мира – 2022.

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Футболист выделил сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии. Об этом сообщает издание 101 Great Goals.

Бразилии на групповом этапе турнира в Катаре будут противостоять Сербия, Швейцария и Камерун, Франции – Австралия, Дания и Тунис, Аргентине – Саудовская Аравия, Мексика и Польша, Германии – Япония, Испания и Коста-Рика, Англии – Иран, США и Уэльс, Бельгии – Канада, Марокко и Хорватия.