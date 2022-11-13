Лайшев: футболисты заплачут, если узнают сумму заработка фигуристов

Глава спортивной школы "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что фигурное катание в России популярнее, чем футбол.
"Людям в наше непростое время хочется красоты, спокойствия и гармонии, а футбол вид спорта, как бы это выразиться правильнее, нервный и беспокойный, в нем много негативных эмоций на публику. Почему тогда футболисты получают больше фигуристов? Вам правду сказать? Если футболисты узнают, сколько получают ведущие российские фигуристы, то заплачут. В смысле не от смеха, а от зависти. Это как бы секрет, но такой секрет — Полишинеля, о котором все знают, но не говорят", - передает слова Лайшева "Матч ТВ".
Напомним, что в текущем сезоне российские клубы пропускают международные турниры по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такая же учесть коснулась сборную страны.
Она из-за отстранения не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира, пропустит этот турнир, а также отбор к Евро-2024. На днях депутат Госдумы Ирина Роднина выразила мнение, что российские клубы, самостоятельно не зарабатывающие, стоит закрыть. Позже она отреагировала на критику в свой адрес за ее слова о необходимости закрывать футбольные клубы, находящиеся на обеспечении государства.