Лайшев: футболисты заплачут, если узнают сумму заработка фигуристов

"Людям в наше непростое время хочется красоты, спокойствия и гармонии, а футбол вид спорта, как бы это выразиться правильнее, нервный и беспокойный, в нем много негативных эмоций на публику. Почему тогда футболисты получают больше фигуристов? Вам правду сказать? Если футболисты узнают, сколько получают ведущие российские фигуристы, то заплачут. В смысле не от смеха, а от зависти. Это как бы секрет, но такой секрет — Полишинеля, о котором все знают, но не говорят", - передает слова Лайшева "Матч ТВ".