Мостовой — о Галактионове в «Локо»: с точки зрения этики — это некрасиво

Потом «Локомотив» разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН». С точки зрения этики это некрасиво. Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так ещё и опять будет совмещение — это непонятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

