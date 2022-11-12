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41 минуту назад

«Челси» опустился на 8-е место в АПЛ

Газета.Ruиещё 1

"Ньюкасл" обыграл лондонский "Челси" в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Челси» опустился на 8-е место в АПЛ
Фото: Ian Walton/APIan Walton/AP

Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе "Сент Джеймс Парк" в присутствии 52 264 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0

В составе победителей единственный мяч на 67-й минуте игры забил Джо Уиллок с передачи Мигеля Альмерона.

После этого успеха подопечные Эдди Хау набрали 30 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Команда под руководством Грэма Поттера после 14 игр занимает восьмую позицию в таблице, имея в активе 21 балл.

В следующем туре, который пройдет после паузы на чемпионат мира в Катаре, "Челси" на своем поле примет "Борнмут", а "Ньюкасл" в гостях сыграет против "Лестера".

Ранее бывший владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун высказался после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским "Локомотивом" об Александре Соболеве.

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