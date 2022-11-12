«Челси» опустился на 8-е место в АПЛ

"Ньюкасл" обыграл лондонский "Челси" в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе "Сент Джеймс Парк" в присутствии 52 264 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0
В составе победителей единственный мяч на 67-й минуте игры забил Джо Уиллок с передачи Мигеля Альмерона.
После этого успеха подопечные Эдди Хау набрали 30 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Команда под руководством Грэма Поттера после 14 игр занимает восьмую позицию в таблице, имея в активе 21 балл.
В следующем туре, который пройдет после паузы на чемпионат мира в Катаре, "Челси" на своем поле примет "Борнмут", а "Ньюкасл" в гостях сыграет против "Лестера".
Ранее бывший владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун высказался после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским "Локомотивом" об Александре Соболеве.