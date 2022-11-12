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1 час назад

Пруцев впервые отличился за «Спартак»

Газета.Ruиещё 2

Полузащитник московского "Спартака" Данил Пруцев отличился в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива".

Пруцев впервые отличился за «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для 22-летнего полузащитника красно-белых этот мяч стал первым за красно-белых. В голевой атаке воспитаннику академии "Чертаново" ассистировал ямайский нападающий Шамар Николсон.

Напомним, что Пруцев перешел в "Спартак" по ходу прошлого сезона из самарских "Крыльев Советов".

После первого тайма подопечные Гильермо Абаскаля уверенно ведут в счете - 2:0. Помимо Пруцева в составе "Спартака" забил нидерландский форвард Квинси Промес.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ранее защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о своем отстранении после матча 16-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата".

Футбол,Данил Пруцев,Дмитрий Чистяков,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
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