Леонид Федун: второе место «Спартака»? Без еврокубков всё, что не первое место — не очень

«Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ — хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков всё, что не первое место — не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.