Роналду заболел за неделю до старта ЧМ-2022

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел перед стартом чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sports Brief.

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По информации источника, из-за недомогания 37-летний форвард пропустил мяч с бирмингемской "Астон Виллой" в матче Кубка Английской лиги.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг анонсировал появление Роналду в воскресном матче чемпионата Англии против лондонского "Фулхэма", однако точной информации по поводу потенциального участия португальца в предстоящей игре нет.

Напомним, что Португалия попала на ЧМ-2022 в один квартет с Ганой, Южной Кореей и Уругваем.

Первая игра для чемпионов Европы 2016 года на мундиале пройдет 24 ноября против Ганы.