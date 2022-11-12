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1 час назад

Роналду заболел за неделю до старта ЧМ-2022

Газета.Ru

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел перед стартом чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sports Brief.

Роналду заболел за неделю до старта ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

По информации источника, из-за недомогания 37-летний форвард пропустил мяч с бирмингемской "Астон Виллой" в матче Кубка Английской лиги.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг анонсировал появление Роналду в воскресном матче чемпионата Англии против лондонского "Фулхэма", однако точной информации по поводу потенциального участия португальца в предстоящей игре нет.

Напомним, что Португалия попала на ЧМ-2022 в один квартет с Ганой, Южной Кореей и Уругваем.

Первая игра для чемпионов Европы 2016 года на мундиале пройдет 24 ноября против Ганы.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" два месяца не проигрывает в чемпионате России по футболу.

Футбол,ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Спартак,
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