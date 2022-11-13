Мележиков: новый совет директоров "Спартака" уже провел несколько заседаний

Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" уже провел несколько заседаний в новом составе. Об этом ТАСС в субботу заявил генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков .

"Когда пройдет первое заседание совета директоров? Уже было у нас, и не одно. Когда следующее? Следующее пройдет по мере необходимости", - сказал Мележиков.

26 сентября первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын в интервью ТАСС рассказал, что возглавил совет директоров московского клуба. В него также вошли топ-менеджеры "Лукойла" - специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартак" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.