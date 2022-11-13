Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире

Российский футболист Артем Дзюба возглавил топ самых дорогих свободных агентов в мире. Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt.

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Россиянина оценили в четыре миллиона евро. Следом по стоимости идут два футболиста за 3,5 млн евро. Это защитник Эдгар Иэ, который ушел из турецкого «Трабзонспора», и полузащитник Фабиу Мартинш, покинувший клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Ранее Дзюба стоил еще больше. Рыночная стоимость форварда составляла шесть миллионов евро, но затем упала до четырех миллионов.

Дзюба покинул «Адана Демирспор» 7 ноября. Причиной могли стать задержки по зарплате футболиста за сентябрь и октябрь. Россиянин пришел в клуб 18 августа с контрактом, рассчитанным на год. В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один мяч.