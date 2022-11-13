ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
36 минут назад

Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире

Майк Габриелян

Российский футболист Артем Дзюба возглавил топ самых дорогих свободных агентов в мире. Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt.

Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянина оценили в четыре миллиона евро. Следом по стоимости идут два футболиста за 3,5 млн евро. Это защитник Эдгар Иэ, который ушел из турецкого «Трабзонспора», и полузащитник Фабиу Мартинш, покинувший клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Экс-игрок "Спартака" Ловчев назвал Дзюбу самовлюбленным человеком

Ранее Дзюба стоил еще больше. Рыночная стоимость форварда составляла шесть миллионов евро, но затем упала до четырех миллионов.

Дзюба покинул «Адана Демирспор» 7 ноября. Причиной могли стать задержки по зарплате футболиста за сентябрь и октябрь. Россиянин пришел в клуб 18 августа с контрактом, рассчитанным на год. В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один мяч.

Ранее продюсер Илья Авербух заявил, что «Дзюба хорошо бы смотрелся в «Ледниковом периоде».

Футбол,Артем Дзюба,Илья Авербух,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители