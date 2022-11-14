Защитник «Сочи» рассказал, на ком в сборной Карпин поставил крест

«В сборной России однозначно поставлен крест на поколении старше 30 лет. Об этом открыто говорит тренер сборной, что «30+» он не вызывает. Думаю, это абсолютно правильно. Не очень понятно, когда сборную допустят на международную арену. Логичнее и правильнее наигрывать молодых ребят», — передает слова Терехова РИА Новости.