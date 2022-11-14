Защитник «Сочи» рассказал, на ком в сборной Карпин поставил крест

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался об обновлении состава в сборной России и поддержал решение Валерия Карпина.
«В сборной России однозначно поставлен крест на поколении старше 30 лет. Об этом открыто говорит тренер сборной, что «30+» он не вызывает. Думаю, это абсолютно правильно. Не очень понятно, когда сборную допустят на международную арену. Логичнее и правильнее наигрывать молодых ребят», — передает слова Терехова РИА Новости.
Самым возрастным игроком национальной команды, вызванным на ноябрьские матчи, стал голкипер «Динамо» Антон Шунин (35 лет), а самым молодым – полузащитник Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» (18 лет).
В ноябре сборная России планирует провести два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. В сентябре россияне переиграли Киргизию со счетом 2:1.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отстранить национальную команду от международных турниров.15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и российских клубов на отстранение от международных турниров.