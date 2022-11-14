Новиков оценил конкуренцию в нынешнем сезоне РПЛ

«Нет такой команды в РПЛ, которая могла бы навязать конкуренцию «Зениту» сейчас. Можно сказать, что они недосягаемы на данный момент. «Зенит» может проиграть только сам себе», — заявил специалист, чьи слова цитирует «РБ Спорт».