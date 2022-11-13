Баженов: «Абаскаль — лучший тренер первой части сезона РПЛ»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о выступлении московской команды в первой части текущего розыгрыша РПЛ. Напомним, что после 17 туров «красно-белые» занимают вторую сточку в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Зенита» на шесть очков.

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Эксперт признался, что ему очень приятно наблюдать за игрой команды, назвав 33-летнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля лучшим тренером первого отрезка сезона в РПЛ.

«При Абаскале все ребята прогрессируют. Пруцев, Хлусевич — просто красавцы. Сейчас «Спартак» играет очень уверенно», — цитирует Баженова «РБ Спорт».