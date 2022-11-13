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1 час назад

Галактионов возглавил «Локомотив»

Майк Габриелян

Стал известен новый главный тренер ФК «Локомотив»(Москва). Это бывший наставник «Пари НН» Михаил Галактионов. В воскресенье, 13 ноября он подписал контракт с железнодорожниками на 1,5 года. Об этом сообщает Sport24.

Галактионов возглавил «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне стало известно, что 38-летний Галактионов уходит из нижегородского клуба.

«Локомотив» вчера на своем поле проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

После 17 игр команда набрала всего 13 очков и занимает 14 место в турнирной таблице, от зоны вылета ее отделяет одно очко.

Предыдущий главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр был уволен, команду временно возглавлял Андрей Федоров.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что клуб оказался в сложной ситуации, «как по игре, которую показывает, так и по набранным очкам».

Футбол,Михаил Галактионов,Андрей Федоров,Юрий Семин,Спартак,
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