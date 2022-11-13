В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение премии European Diversity Awards наградить футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко за антироссийскую риторику. Об этом сообщает РИА Новости.

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Украинский футболист «Арсенала» стал победителем в номинации «Чемпион года в области медиаразнообразия». Приза он удостоен за многочисленные антироссийские высказывания, что вызвало критику у читателей.

«Переживает о конфликте в родной стране, но живет и зарабатывает в Британии», — написал один из пользователей.

Также читатели задаются вопросом, почему Зинченко не выступал против притеснения восточных украинцев и недоумевают, «как его посты в соцсетях связаны с разнообразием»?

«Раздают награды кому и как захотят». «Спорт — вне политики. Зарубите себе это на носу, Зеленский и Байден», — резюмируют читатели.