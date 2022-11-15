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53 минуты назад

Стала известна реакция главного тренера МЮ на интервью Роналду

Lenta.ruиещё 5

Стала известна реакция главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на резонансное интервью португальского нападающего Криштиану Роналду. Его позицию приводит ESPN.

Главный тренер МЮ отреагировал на интервью Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, тен Хаг заявил на встрече с руководством, что форвард зашел слишком далеко в критике команды и тренеров. Специалист верит, что Роналду еще может быть полезен МЮ, однако он не готов жертвовать сплоченностью игроков ради сохранения португальца в составе. Уточняется, что тренер готов к уходу футболиста в зимнее трансферное окно, даже если ему не найдут замену.

12 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве.

«"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из МЮ. Футболист, выступающий за команду с августа 2021-го, высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

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