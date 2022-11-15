Главный тренер МЮ отреагировал на интервью Роналду

По информации издания, тен Хаг заявил на встрече с руководством, что форвард зашел слишком далеко в критике команды и тренеров. Специалист верит, что Роналду еще может быть полезен МЮ, однако он не готов жертвовать сплоченностью игроков ради сохранения португальца в составе. Уточняется, что тренер готов к уходу футболиста в зимнее трансферное окно, даже если ему не найдут замену.