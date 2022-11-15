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29 минут назад

Бывший игрок "МЮ" Канчельскис согласился с Роналду, раскритиковавшим экс-тренера клуба Рангника

Газета.Ruиещё 6

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал критику форварда Криштиану Роналду в адрес экс-тренера английского клуба Ральфа Рангника.

«Хренов теоретик»: Канчельскис об экс-тренере «Манчестер Юнайтед»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией.

Не так давно в интервью я говорил, что как раз Кононов и Слуцкий такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.

Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат.com».

Немецкий специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. Изначально предполагалось, что Рангник будет руководить командой до конца сезона-2021/2022. Напомним, что сейчас клубом из Манчестера руководит Эрик тен Хаг. В апреле Рангник был назначен на пост тренера сборной Австрии.

Футбол,Ральф Рангник,Андрей Канчельскис,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,Манчестер Юнайтед,
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