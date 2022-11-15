«Хренов теоретик»: Канчельскис об экс-тренере «Манчестер Юнайтед»

«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией.



Не так давно в интервью я говорил, что как раз Кононов и Слуцкий такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.



Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат.com».