«Хренов теоретик»: Канчельскис об экс-тренере «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал критику форварда Криштиану Роналду в адрес экс-тренера английского клуба Ральфа Рангника.
«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией.
Не так давно в интервью я говорил, что как раз Кононов и Слуцкий такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.
Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат.com».
Немецкий специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. Изначально предполагалось, что Рангник будет руководить командой до конца сезона-2021/2022. Напомним, что сейчас клубом из Манчестера руководит Эрик тен Хаг. В апреле Рангник был назначен на пост тренера сборной Австрии.