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46 минут назад

Роналду: в "Манчестер Юнайтед" меня сделали "козлом отпущения"

Газета.Ru

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что предан руководству своего клуба, а также заявил, что его обвиняют во всех неудачах команды. Его слова передает The Sun.

Роналду: в "Манчестер Юнайтед" меня сделали "козлом отпущения"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в "Манчестер Юнайтед". Я раздражен тем, что меня сделали "козлом отпущения", которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют", — сказал Роналду.

Напомним, 21 октября Роналду отстранили от тренировок из-за того, что он покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Ранее легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что Роналду может стать нежелательным грузом для команды.

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