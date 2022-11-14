Роналду: в "Манчестер Юнайтед" меня сделали "козлом отпущения"

"Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в "Манчестер Юнайтед". Я раздражен тем, что меня сделали "козлом отпущения", которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют", — сказал Роналду.