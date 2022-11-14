Громкое интервью с Криштиану Роналду: о «Манчестер Юнайтед», предательстве, тен Хаге, Фергюсоне, потере ребёнка, будущем

Таким злым он не был никогда. После ЧМ дорога в «МЮ» явно закрыта.

Криштиану Роналду переживает трудные времена. После возвращения в «Манчестер Юнайтед» он не имеет железного места в составе, покидает стадион ещё до финального свистка, ругается с главным тренером и сидит с грустной физиономией на скамейке. Видимо, больше так продолжаться не могло – и португалец дал резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. «Чемпионат» публикует первые отрывки из полуторачасового разговора.

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Насмешки, упрёки и давление исходят от медиа, руководства, коллег и даже бывших партнёров. Главное – Роналду надоело отсутствие уважения, которое он заслужил после того, как завоевал 32 трофея, включая пять «Золотых мячей», столько же побед в Лиге чемпионов, семи чемпионских титулов в четырёх разных лигах, а также титул чемпиона Европы со сборной Португалии.

«Самый трудный период в жизни» — так Роналду охарактеризовал последний год

– Я чувствую, что «Манчестер Юнайтед» меня предал. Почему я даю это интервью? Люди должны знать правду. Да, я чувствовал себя преданным – и не только в этом году, но и в прошлом. Еще Криштиану раздражён тем, что его сделали «козлом отпущения» во всех проблемах клуба – и теперь активно выжимают. Кратко, что сказал Роналду сказал про трёх тренеров, с которыми успел за год пересечься в «МЮ»:

Роналду жёстко прошёлся по Уэйну Руни

– Не знаю, почему он так яростно меня критикует. Возможно, потому что он уже закончил карьеру футболиста, а я продолжаю играть на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше Руни. Но это правда.

Рассказал про потерю ребёнка и поддержку общественности в этот трудный момент

– Я даже не мог представить, что такое могло случиться, – сказал Криштиану об акции фанатов «Ливерпуля», когда на седьмой (в честь номера Роналду) минуте матча с «МЮ» трибуны запели You’ll Never Walk Alone. Португалец отметил, что его клуб – «Манчестер Юнайтед» – поддерживал его меньше, чем другие. В июле его новорождённый сын попал в реанимацию, и Криштиану не мог вернуться к тренировкам, потому что чувствовал себя плохо. По словам Роналду, боссы сомневались в его честности. – Для меня моя семья это всё. Тем более после того, через что мы прошли в этом году, – коротко резюмировал футболист.

Объяснил возвращение в «МЮ»

– Я последовал за своим сердцем, – сказал Роналду, постукивая себя по груди. – Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти в «Манчестер Сити», и я ответил: «Хорошо, босс».

И своё разочарование клубом

– Я был разочарован отсутствием новых технологий в восстановлении, джакузи и других процедур, современных тренажёров и продвинутой системы питания. С тех пор как сэр Алекс ушёл, в клубе я не увидел никакой эволюции. Прогресс просто нулевой. К сожалению, я увидел всё то, что запомнил ещё в возрасте 20–23 лет.

Они пригласили в спортивный департамент Ральфа Рангника, который и тренером никогда не был. Как такое может происходить в клубе подобного уровня? Думаю, это сюрприз не только для меня, но и для всего мира.

– Фергюсон лучше других знает, что клуб идёт не тем путём, который заслуживает. Он знает, все знают. А те, кто этого не видит… Они просто не хотят видеть. Они слепы. Негатив Роналду заметил и в другом: клуб не прогрессировал – им управляют менеджеры более низкой квалификации, чем раньше, а пренебрежительное отношение молодых игроков к возможности перенять гигантский опыт Криштиану очень встревожило легенду.

Ещё Криштиану признался в любви к фанатам

– Болельщики – самое важное в футболе. Вы играете для них. Они всегда на моей стороне. Я чувствую это каждый раз, когда выхожу на поле, когда гуляю по улицам. Фанаты подходят ко мне и высоко оценивают, что я делаю для футбола. Для меня болельщики – это всё. Вот почему я даю это интервью. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы высказаться. Думаю, болельщики должны знать правду.

– Я желаю «МЮ» только лучшего и именно поэтому вернулся. Но внутри клуба есть определённые факторы, которые не способствуют достижению высшего уровня, как у «Сити», «Ливерпуля», а сейчас даже и «Арсенала». На мой взгляд, клуб такого масштаба, как «Манчестер Юнайтед», должен быть на вершине этой тройки. Но, к сожалению, это не так.

И анонсировал свой уход из клуба

– Как говорил Пикассо, чтобы что-то восстановить, нужно сначала это разрушить. Если клуб начнёт с меня – нет проблем. Я люблю «Манчестер Юнайтед», люблю болельщиков, которые всегда встают на мою сторону. Но если они хотят, чтобы всё было иначе, им нужно поменять очень многое.