Судья Владислав Безбородов стал самым высокооплачиваемым арбитром в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам первой половины сезона. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 49-летний арбитр заработал за первую половину российского чемпионата 1,72 млн рублей. В список самых высокооплачиваемых судей также вошли Евгений Кукуляк (1,64 млн рублей), Павел Кукуян (1,62 млн) и Кирилл Левников (1,52 млн).

Меньше всего в чемпионате России среди арбитров заработал Иван Сиденков (833 тыс. рублей).