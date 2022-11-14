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42 минуты назад

Metaratings: судья Безбородов заработал больше всех по итогам первой части сезона РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Судья Владислав Безбородов стал самым высокооплачиваемым арбитром в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам первой половины сезона. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 49-летний арбитр заработал за первую половину российского чемпионата 1,72 млн рублей. В список самых высокооплачиваемых судей также вошли Евгений Кукуляк (1,64 млн рублей), Павел Кукуян (1,62 млн) и Кирилл Левников (1,52 млн).

Меньше всего в чемпионате России среди арбитров заработал Иван Сиденков (833 тыс. рублей).

По итогам первой части сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 42 очка. На второй позиции располагается «Спартак», набравший 36 очков. Тройку лучших замыкает «Ростов», заработавший 35 баллов. По 29 очков набрали «Динамо» и ЦСКА, занявшие четвертое и пятое места соответственно. На последнем месте находится столичное «Торпедо», в активе которого шесть очков. На 15-м месте находятся подмосковные «Химки» (12). На одну строчку выше располагается «Локомотив» (13). Воронежский «Факел» занимает 13-е место (13).

Футбол,Видео,Павел Кукуян,Иван Сиденков,Евгений Кукуляк,Владислав Безбородов,Кирилл Левников,Торпедо,Динамо,Зенит,Спартак,
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