ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Нападающий "ПСЖ" Месси рассказал о своем отношении к религии

Газета.Ru

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о своем отношении к религии. Слова футболиста передает Ole.

Нападающий "ПСЖ" Месси рассказал о своем отношении к религии
Фото: ReutersReuters

"Я не из обещающих и не давал обещаний. Просто всегда думаю, что Бог все решает. Он знает, когда наступит момент, какой момент и что должно произойти. Всегда благодарен за все, что со мной произошло как в футболе, так и в моей жизни. То, что должно прийти – придет. Думаю, что Бог решает это", — сказал Месси.

Напомним, Месси покинул "Барселону" в августе 2021 года и ушел во французский клуб "Пари Сен-Жермен". Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий может вернуться в "Барсу" и обдумает этот вариант после окончания чемпионата мира, который через несколько дней стартует в Катаре. Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос о возвращении в следующем году в состав каталонской команды Лионеля Месси.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители