Нападающий "ПСЖ" Месси рассказал о своем отношении к религии

"Я не из обещающих и не давал обещаний. Просто всегда думаю, что Бог все решает. Он знает, когда наступит момент, какой момент и что должно произойти. Всегда благодарен за все, что со мной произошло как в футболе, так и в моей жизни. То, что должно прийти – придет. Думаю, что Бог решает это", — сказал Месси.