Нападающий "ПСЖ" Месси рассказал о своем отношении к религии

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о своем отношении к религии. Слова футболиста передает Ole.
"Я не из обещающих и не давал обещаний. Просто всегда думаю, что Бог все решает. Он знает, когда наступит момент, какой момент и что должно произойти. Всегда благодарен за все, что со мной произошло как в футболе, так и в моей жизни. То, что должно прийти – придет. Думаю, что Бог решает это", — сказал Месси.
Напомним, Месси покинул "Барселону" в августе 2021 года и ушел во французский клуб "Пари Сен-Жермен". Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
Ранее СМИ сообщали, что нападающий может вернуться в "Барсу" и обдумает этот вариант после окончания чемпионата мира, который через несколько дней стартует в Катаре. Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос о возвращении в следующем году в состав каталонской команды Лионеля Месси.