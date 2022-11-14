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30 минут назад

Роналду: чувствую себя преданным в «Манчестер Юнайтед». Меня сделали «козлом отпущения»

Чемпионат.com

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что считает себя преданным руководством манкунианцев из-за того, что его обвиняют в плохих результатах клуба.

Роналду: меня сделали «козлом отпущения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед». Я раздражён тем, что меня сделали «козлом отпущения», которого обвиняют во всём, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне»», — приводит слова Роналду The Sun.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон.

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