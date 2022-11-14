Роналду: меня сделали «козлом отпущения»

«Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед». Я раздражён тем, что меня сделали «козлом отпущения», которого обвиняют во всём, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне»», — приводит слова Роналду The Sun.