ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
4 часа назад

В «Динамо» рассказали о выплатах ФИФА за выступление футболистов клуба на ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 3

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о выплатах от ФИФА за выступление футболистов команды за свои сборные на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Приятно, что Нгамалё вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира. Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие на чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду Варелу и Шиманьского. Там есть определённая компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам — она определяется расчётным способом по факту выступления игроков», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Футбол,Валентина Сивкович,Павел Пивоваров,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители