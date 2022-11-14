Федун объяснил бессмысленность для "Спартака" второго места

Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о втором месте красно-белых в чемпионате. "Второе место "Спартака" в первой части сезона РПЛ — хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков все, что не первое место — не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!" - приводит слова Федуна "Чемпионат". В минувшие выходные в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на выезде играл с "Локомотивом". Встреча между соперниками завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. В первом тайме подопечные Гильермо Абаскаля в течение восьми минут дважды поразили ворота Даниила Худякова. Голами отметились Квинси Промес (с пенальти) и Данил Пруцев. Для россиянина этот гол стал дебютным в составе "Спартака". За две минуты до окончания встречи "Локомотив" усилиями Вильсона Изидора смог отыграть один мяч. Таким образом, "Спартак" уходит на зимний перерыв в чемпионате, занимая второе место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков. Ранее сообщалось, что идущее на последнем месте "Торпедо" сохраняет шансы на чемпионство в РПЛ перед зимней паузой.