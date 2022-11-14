Сычевой сначала не поверил, что попал в окончательный состав сборной России

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что не сразу поверил в то, что вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские игры с командами Таджикистана и Узбекистана.

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Сычевой в воскресенье оформил хет трик в матче 17 го тура МИР РПЛ против «Краснодара» (5:1). На счету форварда 14 мячей в нынешнем сезоне чемпионата России, столько же у Квинси Промеса из «Спартака».

— В хорошем настроении приехал в сборную?

— Естественно. Такой матч еще больше придал уверенности, поэтому, думаю, все будет нормально, — сказал Сычевой в интервью пресс службе сборной России.

— Вызов в сборную придал тебе сил? Поэтому так хорошо сыграл?

— Думаю, это тоже повлияло, приятно здесь находиться.

— Как узнал о попадании в расширенный и окончательный состав сборной?

— Отдыхал с будущей женой. Стало приходить много сообщении, все скидывали фотки, говорили, что в финальном списке. Сначала не поверил, думал, что разыгрывают. Потом увидел список. Эмоции переполняли.

— Перед сезоном были мысли в самых смелых мечтах, что что то подобное будет в этом году?

— Такого не было. Просто хотел поиграть в РПЛ, такая была моя мечта. Оказался в сборной, очень рад этому.

— Следишь за статистикой? Ты догнал Промеса в списке бомбардиров.

— Нет, даже не смотрел, если честно. Просто играю, забиваю. В конце сезона посмотрим, кто будет достоин быть лучшим бомбардиром.