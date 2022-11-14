Футболист Макарчук отметил важность товарищеских матчей сборной России

Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Таджикистана и Узбекистана важны, так как вызывают интерес у болельщиков и журналистов. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал полузащитник сборной России Артем Макарчук.
"От вызова в сборную у меня все время остаются великолепные эмоции, что в первый раз, что во второй. Я всегда с радостью туда еду, другого сказать не могу. Я пока не смотрел, как играют сборные Таджикистана и Узбекистана, знаю, что против нас сыграет [Эльдор] Шомуродов. Конечно, матчи сборной России важны, ведь они вызывают интерес у многих, за ними будут следить болельщики, а журналисты будут их обсуждать и брать у игроков интервью", - сказал Макарчук.
Сборная России проведет 17 ноября матч против команды Таджикистана в Душанбе, а затем 20 ноября сыграет в Ташкенте против сборной Узбекистана. Результат встреч пойдет в рейтинг Международной федерации футбола.
Макарчуку 27 лет, он выступает за "Сочи", с которым в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата России. 24 сентября он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Киргизии.