Футболист Макарчук отметил важность товарищеских матчей сборной России

"От вызова в сборную у меня все время остаются великолепные эмоции, что в первый раз, что во второй. Я всегда с радостью туда еду, другого сказать не могу. Я пока не смотрел, как играют сборные Таджикистана и Узбекистана, знаю, что против нас сыграет [Эльдор] Шомуродов. Конечно, матчи сборной России важны, ведь они вызывают интерес у многих, за ними будут следить болельщики, а журналисты будут их обсуждать и брать у игроков интервью", - сказал Макарчук.