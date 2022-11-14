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1 час назад

Футболист Макарчук отметил важность товарищеских матчей сборной России

ТАСС

Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Таджикистана и Узбекистана важны, так как вызывают интерес у болельщиков и журналистов. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал полузащитник сборной России Артем Макарчук.

Футболист Макарчук отметил важность товарищеских матчей сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"От вызова в сборную у меня все время остаются великолепные эмоции, что в первый раз, что во второй. Я всегда с радостью туда еду, другого сказать не могу. Я пока не смотрел, как играют сборные Таджикистана и Узбекистана, знаю, что против нас сыграет [Эльдор] Шомуродов. Конечно, матчи сборной России важны, ведь они вызывают интерес у многих, за ними будут следить болельщики, а журналисты будут их обсуждать и брать у игроков интервью", - сказал Макарчук.

Сборная России проведет 17 ноября матч против команды Таджикистана в Душанбе, а затем 20 ноября сыграет в Ташкенте против сборной Узбекистана. Результат встреч пойдет в рейтинг Международной федерации футбола.

Макарчуку 27 лет, он выступает за "Сочи", с которым в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата России. 24 сентября он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Киргизии.

Футбол,Артем Макарчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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