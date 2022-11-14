Роналду: меня сделали «козлом отпущения»

Португальский форвард Криштиану Роналду заявил о попытках заставить его уйти из английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика Тен Хага. Об этом он заявил в интервью газете The Sun.
В конце октября руководство «Манчестер Юнайтед» отстранило футболиста от игр и тренировок за его отказ выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом» и уход со стадиона. Спустя пять дней Роналду вернули в состав команды, и он принял участие в тренировке.
По словам Роналду, он ощущает себя «белой вороной» в клубе, которую обвиняют во всем, что пошло не так. При этом тренерский состав пытается заставить его уйти.
«Я не уважаю Тен Хага потому, что он не проявляет уважения ко мне», - прокомментировал футболист свои отношения с главным тренером.
Роналду также заявил, что после потери сына не получил должной поддержки и «сочувствия» от клуба. Показательной для него стала ситуация, когда его трехмесячная дочь была госпитализирована в июле, и он не смог вовремя вернуться на предсезонную тренировку.
«Я чувствую себя преданным, понимаю, что люди не хотели видеть меня в команде. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне, из меня сделали козла отпущения», - заявил португалец.
Ранее стало известно, что звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду купил самую дорогую недвижимость в Португалии за 18 млн фунтов стерлингов. СМИ считают, что покупка Роналду намекает на то, что он рассматривает возможность вернуться в Португалию в ближайшее время. Футболист может присоединиться к лиссабонскому «Спортингу». Он является воспитанником этой команды.