Тренер «Оренбурга» Личка призвал всех закрыть рот

«Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»? Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам.



Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным. Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот», — передает слова Лички Sports.