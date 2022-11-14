Тренер «Оренбурга» Личка призвал всех закрыть рот

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка эмоционально высказался о том, что клубу приписывают связь с «Зенитом». СМИ ранее сообщали, что скауты петербургского клуба ищут игроков для «Оренбурга».
«Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»? Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам.
Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным. Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот», — передает слова Лички Sports.
Личка работает в России с 2020 года. Тренер дважды приводил клуб к выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но по итогам сезона 2020/21 «Оренбургу» не разрешили выйти в элиту из-за изменений в регламенте.
После 17 туров «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице. Вчера команда разгромила «Краснодар» со счетом 5:1.