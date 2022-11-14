ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Тренер "Оренбурга" Личка призвал всех закрыть рот, кто не может доказать связь клуба с "Зенитом"

Газета.Ru

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка эмоционально высказался о том, что клубу приписывают связь с «Зенитом». СМИ ранее сообщали, что скауты петербургского клуба ищут игроков для «Оренбурга».

Тренер «Оренбурга» Личка призвал всех закрыть рот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»? Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам.

Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным. Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот», — передает слова Лички Sports.

Личка работает в России с 2020 года. Тренер дважды приводил клуб к выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но по итогам сезона 2020/21 «Оренбургу» не разрешили выйти в элиту из-за изменений в регламенте.

После 17 туров «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице. Вчера команда разгромила «Краснодар» со счетом 5:1.

Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители