Экс-игрок «Зенита» Радимов рассказал, чем Сычевой лучше Соболева

«Год или два назад один молодой футболист «Зенита» играл в аренде в «Иртыше». Там играл Сычевой. Я думал: «Господи, зачем этот человек играет в футбол?» Прогресс этого игрока заметен. Думаю, что он сам так думал. В итоге — лучший бомбардир чемпионата. Это феноменальный прогресс и заслуга игроков, партнеров по команде и руководства клуба. Сычевой лучше владеет мячом, он более мобильный, чем Александр Соболев», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».