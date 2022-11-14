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53 минуты назад

Экс-игрок "Зенита" Радимов рассказал, чем Сычевой лучше Соболева

Газета.Ru

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отметил прогресс нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, который попал в сборную России.

Экс-игрок «Зенита» Радимов рассказал, чем Сычевой лучше Соболева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Год или два назад один молодой футболист «Зенита» играл в аренде в «Иртыше». Там играл Сычевой. Я думал: «Господи, зачем этот человек играет в футбол?» Прогресс этого игрока заметен. Думаю, что он сам так думал. В итоге — лучший бомбардир чемпионата. Это феноменальный прогресс и заслуга игроков, партнеров по команде и руководства клуба. Сычевой лучше владеет мячом, он более мобильный, чем Александр Соболев», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Сычевой пополнил состав «Оренбурга» летом 2021 года.

Напомним, что в начале октября Сычевой в матче против «Сочи» в рамках РПЛ реализовал пенальти. После чего подбежал к трибунам и позвал свою девушку, вручив ей кольцо. Эта процедура заняла достаточное количество времени, и арбитр встречи должен был показать игроку желтую карточку, но не сделал этого. Она должна была стать второй, что повлекло бы за собой удаление футболиста «Оренбурга».

Во вчерашнем матче против «Краснодара» Сычевой оформил хет-трик и догнал Промеса в списке лучших бомбардиров.

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