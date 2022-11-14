В "Динамо" готовы рассмотреть предложение по трансферу Захаряна

Московский футбольный клуб "Динамо" готов рассмотреть предложение по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна в зимнее окно в случае обращения клубов. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.
В летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в английский "Челси", но трансфер игрока сорвался из-за технических сложностей.
"В "Челси" не ответили на последний запрос, - сказал Пивоваров. - Будет ли "Динамо" удерживать его? "Динамо" рассчитывает на Захаряна, он является игроком клуба. У него контракт, он один из лидеров нашей команды. Мы не ищем трансфера для этого игрока. Если кто-то обратится - мы готовы рассмотреть предложение".
В текущем сезоне 19-летний Захарян провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.