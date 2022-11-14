ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В "Динамо" заявили, что готовы рассмотреть предложение по трансферу Захаряна зимой

ТАСС

Московский футбольный клуб "Динамо" готов рассмотреть предложение по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна в зимнее окно в случае обращения клубов. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

В "Динамо" готовы рассмотреть предложение по трансферу Захаряна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в английский "Челси", но трансфер игрока сорвался из-за технических сложностей.

"В "Челси" не ответили на последний запрос, - сказал Пивоваров. - Будет ли "Динамо" удерживать его? "Динамо" рассчитывает на Захаряна, он является игроком клуба. У него контракт, он один из лидеров нашей команды. Мы не ищем трансфера для этого игрока. Если кто-то обратится - мы готовы рассмотреть предложение".

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Футбол,Арсен Захарян,Павел Пивоваров,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители