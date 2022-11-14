В "Динамо" готовы рассмотреть предложение по трансферу Захаряна

"В "Челси" не ответили на последний запрос, - сказал Пивоваров. - Будет ли "Динамо" удерживать его? "Динамо" рассчитывает на Захаряна, он является игроком клуба. У него контракт, он один из лидеров нашей команды. Мы не ищем трансфера для этого игрока. Если кто-то обратится - мы готовы рассмотреть предложение".