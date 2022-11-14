Экс-тренер «Зенита»: даже мировые звезды не сделали бы «Спартак» чемпионом

«Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита» — никогда. Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали нынешнему «Зениту», они бы ничего не смогли сделать. Для такого тренера нужен хороший состав, а у них он не такой. Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые обыгрывали питерский клуб и становились чемпионами», — передает слова Петржелы «Рейтинг букмекеров».