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25 минут назад

Экс-тренер "Зенита" заявил, что даже Месси, Роналду и Гвардиола не сделали бы "Спартак" чемпионом

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что даже мировые звезды в лице Пепа Гвардиолы, Криштиану Роналду и Лионеля Месси не сделают «Спартак» чемпионом.

Экс-тренер «Зенита»: даже мировые звезды не сделали бы «Спартак» чемпионом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита» — никогда. Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали нынешнему «Зениту», они бы ничего не смогли сделать. Для такого тренера нужен хороший состав, а у них он не такой. Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые обыгрывали питерский клуб и становились чемпионами», — передает слова Петржелы «Рейтинг букмекеров».

В минувшие выходные в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде играл с «Локомотивом». Встреча между соперниками завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. «Зенит» в свою очередь обыграл «Торпедо» (2:0).

Таким образом, «Спартак» уходит на зимний перерыв в чемпионате, занимая второе место. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. Третье место занимает «Ростов» Валерия Карпина, который в субботу оказался сильнее «Крыльев Советов» (3:1).

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