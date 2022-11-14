«Динамо» победило ЦСКА и разрушило надежды армейцев на золото

Лучший игрок матча получил удаление, лучший вратарь страны отменил рекорд лучшего пенальтиста, а все вместе — подарили зрителям самое яркое дерби сезона. Таковы итоги последнего матча чемпионата России в этом году. «Динамо» победило ЦСКА со счетом 2:1 и разрушило надежды армейцев на золото.

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33 удара по воротам, 29 угловых, 2 удаления — статистика красноречива. Ход матча — как на качелях, но силы соперников равны, рискну утверждать, что 2:2 было бы справедливее. Открыл счет динамовец Дмитрий Скопинцев. Затем камерунец Муми Нгамалё грамотно сработал на линии оффсайда, поймал навес и ударом головой в дальний угол увеличил преимущество «Динамо». Нгамалё, к слову, сыграет на чемпионате мира за сборную Камеруна.

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Иван Обляков один мяч отыграл — 1:2, чтобы через 15 минут привезти в свои ворота 11-метровый. Облякова удалили, поэтому РПЛ не дала ему приз лучшего официально. Но пенальти «бело-голубые» не забили: Игорь Акинфеев парировал выстрел Даниила Фомина и лишил капитана «Динамо» вечного рекорда: хавбек остановился на показателе 17 ударов с точки подряд. 18-го не случилось. Как не случилось и ненужного раскаяния главного тренера ЦСКА после матча. Владимир Федотов уверен, что его подопечным просто не везет ни с реализацией моментов, ни с судейскими решениями.

«Там на пятой минутке пенальти был ... Но будут рассматривать, как обычно. Наш судейский комитет скажет: недостаточный захват. Однако нам такие уже ставили. Я не знаю, есть ведь правила футбола. Нам же такое поставили? А туда не поставили. Хотя это обоюдные захваты. Ну, посмотрим. Это один момент. Но мне, на самом деле, не в чем упрекнуть ребят: хороший настрой, хорошая игра, множество голевых моментов, множество интересных комбинаций. Единственное — это реализация ... В каждой игре нам не хватило голика, забитого больше, чем у соперников. Но мы много создавали, и статистика это показывает».

Момент с неназначенным на пятой минуте пенальти может рассмотреть экспертно-судейская комиссия РФС. Защитника армейцев Виллиана Рошу держали двумя руками и не дали принять голевую передачу. 11-метровый у «красно-синих», действительно, украли. Да, пенальти с нарушением Облякова намного менее очевидный, чем тот, на пятой минуте. Другие важные новости последнего дня: новым рулевым «Локомотива» стал Михаил Галактионов, контракт на два года. Зимний перерыв «Локо» встречает на 14-й позиции — одно очко от зоны вылета. Форвард «Ростова» Николай Комличенко заработал для своей команды шестой пенальти — это рекорд премьер-лиги.

Сами южане победили «Крылья Советов» — 3:1. «Оренбург» разгромил «Краснодар» — 5:1. Владимир Сычевой забил три мяча и догнал Квинси Промеса в списке снайперов РПЛ. У обоих по 14 точных ударов. У Сычевого — второй хет-трик сезона. Таблица до четвертого марта будет выглядеть так: «Зенит» — 42 очка, «Спартак» — 36, «Ростов» — 35. Только эти команды сохраняют реальные шансы на «золото». Четвертое место делят «Динамо» и ЦСКА —по 29 баллов, «бело-голубые» выше по личным встречам. Зона вылета: последнее место — «Торпедо», 6 очков, предпоследнее — Химки», 12.