Радимов оценил перспективы возвращения россиян на международную арену

— Когда нас вернут в футболе? Никто ничего толком не скажет. Следующий чемпионат мира пройдет в Америке. Давайте объективно, там все постараются сделать так, чтобы нас не было. Мимо чемпионата Европы мы уже проехали. (Нас могут вернуть) только после этого, через 4 года, — сказал Радимов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».