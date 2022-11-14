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50 минут назад

«Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Америке. Там постараются, чтобы нас на турнире не было» — Радимов

Матч ТВ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» оценил перспективы возвращения российских сборных и клубов на международную арену, отметив, что национальная команда может пропустить и следующий чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

Радимов оценил перспективы возвращения россиян на международную арену
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из за ситуации на Украине. Российская команда не была допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024.

— Когда нас вернут в футболе? Никто ничего толком не скажет. Следующий чемпионат мира пройдет в Америке. Давайте объективно, там все постараются сделать так, чтобы нас не было. Мимо чемпионата Европы мы уже проехали. (Нас могут вернуть) только после этого, через 4 года, — сказал Радимов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

На прошлой неделе НХЛ объявила, что запланированный на 2024 год Кубок мира по хоккею перенесен и, возможно, состоится в 2025 м.

— Исправлять ситуацию придется всем какое то время, со спорта все это начнется. Как только СВО закончится, одним из первых турниров, которые проведут, станет Кубок мира по хоккею. Потому что сейчас его отменяют — не хотят шведы, чехи, финны с нами играть. Без них этот Кубок мира тоже неактуален. Играть только нашим, американцам, канадцам? Я считаю, логично (перенести турнир), — отметил Радимов.

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