Кержаков высказался о скандале с Чистяковым

«У Чистякова была просто ошибка — всё. Остальное взяли с потолка. Слова Медведева? Это к Иванычу вопросы. Мы всё это прошли, перешагнули — ничего такого. После игры был выходной, через день собрались и забыли», – приводит слова воспитанника «Зенита» издание «Чемпионат».