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1 час назад

Кержаков – о скандале с Чистяковым: «Мы всё это прошли и перешагнули»

Евро-футбол.Ру

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о недавнем скандале, связанном с защитником «сине-бело-голубых» Дмитрием Чистяковым.

Кержаков высказался о скандале с Чистяковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Чистякова была просто ошибка — всё. Остальное взяли с потолка. Слова Медведева? Это к Иванычу вопросы. Мы всё это прошли, перешагнули — ничего такого. После игры был выходной, через день собрались и забыли», – приводит слова воспитанника «Зенита» издание «Чемпионат».

По его мнению, вся ситуация могла положительно повлиять на коллектив, однако, игрок отмечает, что история и яйца выведенного не стоит. Кержаков также выразил уверенность в качествах своего одноклубника.

Скандал в «Зените», отстранение Чистякова – разбор ошибок игрока

Напомним, что результативная ошибка Чистякова привела к пропущенному голу в проигранном матче с «Ахматом», после которого появилась информация о возможном отстранении Дмитрия от основного состава. Многие футболисты «Зенита» поддержали защитника.

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