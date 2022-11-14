Семина не удивил интерес «Эвертона» к Хайкину

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе «Эвертона» и лично Фрэнка Лэмпарда к российскому вратарю Никите Хайкину. Хайкин с 2019 года выступал за «Буде Глимт», его контракт с норвежским клубом истекает в конце года. Ранее в ноябре 27 летний футболист объявил, что не будет продлевать соглашение. В понедельник Sport24 со ссылкой на источник сообщил, что Хайкин может стать игроком английского «Эвертона». — Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину. Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих международных матчах он показал высокий класс и очень хорошо играл на протяжении всего этого времени в «Буде Глимт». При этом он завоевал два золота и два серебра за четыре года — это высокий результат. Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ, — приводит слова Семина «РБ Спорт». Ранее СМИ сообщали, что к российскому вратарю проявляют интерес клубы из Польши, Германии и английского Чемпионшипа. Источник:sport24.ru