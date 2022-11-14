Игрок «Барселоны» и сборной Испании сбил мотоциклиста

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати попал в ДТП в Барселоне. Об этом сообщает ABC.es со ссылкой на Carrusel Deportivo.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как утверждает издание, 20 летний футболист пытался припарковать свой автомобиль и случайно сбил мотоциклиста, который проезжал рядом по дороге. В результате инцидента мотоциклист сломал лодыжку. Ансу Фати сопровождал пострадавшего в больницу и интересовался его состоянием здоровья.

Стоит отметить, что Фати попал в окончательный состав сборной Испании на предстоящий чемпионат мира. Национальная команда сыграет в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.