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1 час назад

СМИ: игрок "Барселоны" и сборной Испании Фати сбил мотоциклиста, у пострадавшего перелом

Газета.Ruиещё 1

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати попал в ДТП в Барселоне. Об этом сообщает ABC.es со ссылкой на Carrusel Deportivo.

Игрок «Барселоны» и сборной Испании сбил мотоциклиста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как утверждает издание, 20 летний футболист пытался припарковать свой автомобиль и случайно сбил мотоциклиста, который проезжал рядом по дороге. В результате инцидента мотоциклист сломал лодыжку. Ансу Фати сопровождал пострадавшего в больницу и интересовался его состоянием здоровья.

Стоит отметить, что Фати попал в окончательный состав сборной Испании на предстоящий чемпионат мира. Национальная команда сыграет в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

17 ноября сборная России проведет свой товарищеский матч против Таджикистана в Душанбе.

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