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58 минут назад

Мостовой: «Невозможно, чтобы игроки «Зенита» пошли к руководству»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, могут ли игроки питерского клуба выражать своё недовольство руководству.

Мостовой: «Невозможно, чтобы игроки «Зенита» пошли к руководству»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам 25-летнего футболиста, в нынешнее время представить такое практически невозможно.

«Я анализировал ситуацию. Были Анюков, Аршавин, Денисов, Кержаков. У них такая ситуация сложилась бы вряд ли. Но было другое время, другие игроки», — заявил Мостовой.

В нынешнем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. После 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

Футбол,Андрей Мостовой,Зенит,Спартак,
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