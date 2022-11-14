За сборную России в товарищеских матчах могут сыграть разные вратари

"У Сафонова есть технические погрешности, - сказал Кафанов. - Не знаю, кто номер один. Селихов и Шунин играют стабильно, но у Матвея был не лучший отрезок. Поэтому не знаю, кто начнет, можно говорить о том, что в двух разных матчах сыграют разные вратари".