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1 час назад

Кафанов допустил, что за сборную России в товарищеских матчах сыграют разные вратари

ТАССиещё 2

Место в воротах сборной России по футболу в товарищеских матчах с командами Таджикистана и Узбекистана могут занять два разных вратаря. Об этом в понедельник журналистам заявил тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов.

За сборную России в товарищеских матчах могут сыграть разные вратари
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В состав сборной России вызвано четыре голкипера: Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов").

"У Сафонова есть технические погрешности, - сказал Кафанов. - Не знаю, кто номер один. Селихов и Шунин играют стабильно, но у Матвея был не лучший отрезок. Поэтому не знаю, кто начнет, можно говорить о том, что в двух разных матчах сыграют разные вратари".

Сборная России проведет 17 ноября матч против команды Таджикистана в Душанбе, а затем 20 ноября сыграет в Ташкенте против сборной Узбекистана.
Футбол,Виталий Кафанов,Матвей Сафонов,Антон Шунин,Сергей Песьяков,Александр Селихов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
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