Российский вратарь Хайкин может перейти в «Эвертон» на правах свободного агента

Российский голкипер Никита Хайкин может стать игроком английского футбольного клуба «Эвертон», сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Хайкин с 2019 года выступал за «Буде Глимт», его контракт с норвежским клубом истекает в конце года. Ранее в ноябре 27 летний футболист объявил, что не будет продлевать соглашение.

— Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом еще в то время, когда специалист возглавлял «Челси». Теперь англичанин хочет подписать россиянина бесплатно в «Эвертон», — отметил источник.

Ранее СМИ сообщали, что к вратарю проявляют интерес клубы из Польши, Германии и английского Чемпионшипа.