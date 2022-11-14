ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
23 минуты назад

Федун не понял решения Абаскаля оставить Соболева в запасе на матч с «Локомотивом»

Матч ТВ

Бывший председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что не понимает, почему нападающий Александр Соболев не попал в стартовый состав «красно белых» на матч 17 го тура МИР РПЛ с «Локомотивом».

Федун не понял решения Абаскаля оставить Соболева
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча состоялась в субботу, 12 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Соболев вышел на замену на 58 й минуте и не отметился результативными действиями.

— Единственное, Соболев сидит в запасе «Спартака» — для меня это непонятно, — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» с 36 очками и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.

В этом сезоне 25 летний Соболев провел за «красно белых» 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

Футбол,Александр Соболев,Леонид Федун,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители