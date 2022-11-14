Федун не понял решения Абаскаля оставить Соболева

Бывший председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что не понимает, почему нападающий Александр Соболев не попал в стартовый состав «красно белых» на матч 17 го тура МИР РПЛ с «Локомотивом».

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Встреча состоялась в субботу, 12 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Соболев вышел на замену на 58 й минуте и не отметился результативными действиями.

— Единственное, Соболев сидит в запасе «Спартака» — для меня это непонятно, — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» с 36 очками и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.