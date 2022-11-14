Карпин: уговаривать игроков играть за сборную — нафиг не нужно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.
«Считаю, что те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Да, он может вырасти, но он решил для себя играть за сборную Грузии. Моя позиция: уговаривать игроков играть за сборную России — нафиг не нужно», — передает слова Карпина Sport24.
О решении футболиста отказаться от варианта со сборной России, но при этом продолжить выступления за «Динамо», стало известно 19 сентября. Он не отправился в расположение молодежной команды страны.
20-летний игрок имеет грузинские корни по материнской линии и обладает гражданством Грузии.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сазонов провел за «Динамо» 14 матчей и получил пять желтых карточек.
Напомним, что в текущем сезоне российские клубы пропускают международные турниры по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такая же учесть коснулась сборную страны. Она из-за отстранения не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира, пропустит этот турнир, а также отбор к Евро-2024.