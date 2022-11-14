Карпин: уговаривать игроков играть за сборную — нафиг не нужно

«Считаю, что те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Да, он может вырасти, но он решил для себя играть за сборную Грузии. Моя позиция: уговаривать игроков играть за сборную России — нафиг не нужно», — передает слова Карпина Sport24.