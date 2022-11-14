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41 минуту назад

Карпин о решении Сазонова представлять Грузию: уговаривать игроков играть за сборную — нафиг не нужно

Газета.Ruиещё 4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

Карпин: уговаривать игроков играть за сборную — нафиг не нужно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Да, он может вырасти, но он решил для себя играть за сборную Грузии. Моя позиция: уговаривать игроков играть за сборную России — нафиг не нужно», — передает слова Карпина Sport24.

О решении футболиста отказаться от варианта со сборной России, но при этом продолжить выступления за «Динамо», стало известно 19 сентября. Он не отправился в расположение молодежной команды страны.

20-летний игрок имеет грузинские корни по материнской линии и обладает гражданством Грузии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сазонов провел за «Динамо» 14 матчей и получил пять желтых карточек.

Напомним, что в текущем сезоне российские клубы пропускают международные турниры по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такая же учесть коснулась сборную страны. Она из-за отстранения не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира, пропустит этот турнир, а также отбор к Евро-2024.

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