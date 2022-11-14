Карпин — Родниной: давайте оценим работу депутатов

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал нашумевшие слова депутата Госдумы Ирины Родниной. Она ранее заявляла о том, что необходимо закрыть российские клубы из-за того, что они только тратят государственный бюджет и не зарабатывают самостоятельно.
«Слова Родниной? Ну, примерно тоже самое могу и ей сказать: давайте оценим работу депутатов. Пусть они дадут клубам заработать, помогут людям на стадионы ходить. А пока — это разговор ни о чем, тем более с депутатом», — передает слова Карпина «Чемпионат».
Напомним, что в текущем сезоне российские клубы пропускают международные турниры по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такая же учесть коснулась сборную страны. Она из-за отстранения не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира, пропустит этот турнир, а также отбор к Евро-2024.
В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча. 17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана.