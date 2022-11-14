Карпин — Родниной: давайте оценим работу депутатов

«Слова Родниной? Ну, примерно тоже самое могу и ей сказать: давайте оценим работу депутатов. Пусть они дадут клубам заработать, помогут людям на стадионы ходить. А пока — это разговор ни о чем, тем более с депутатом», — передает слова Карпина «Чемпионат».