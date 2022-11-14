ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Карпин предложил оценить работу депутатов, ответив на призывы Родниной о закрытии футбольных клубов

Газета.Ru

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал нашумевшие слова депутата Госдумы Ирины Родниной. Она ранее заявляла о том, что необходимо закрыть российские клубы из-за того, что они только тратят государственный бюджет и не зарабатывают самостоятельно.

Карпин — Родниной: давайте оценим работу депутатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слова Родниной? Ну, примерно тоже самое могу и ей сказать: давайте оценим работу депутатов. Пусть они дадут клубам заработать, помогут людям на стадионы ходить. А пока — это разговор ни о чем, тем более с депутатом», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что в текущем сезоне российские клубы пропускают международные турниры по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такая же учесть коснулась сборную страны. Она из-за отстранения не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира, пропустит этот турнир, а также отбор к Евро-2024.

Быстров — Родниной: не разбираетесь в футболе — не лезьте

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча. 17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана.

Футбол,Ирина Роднина,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Госдума,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители