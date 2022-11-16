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22 минуты назад

Мостовой заявил, что не смотрел новый фильм о тренере сборной России Карпине

Газета.Ruиещё 2

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил, что не будет смотреть документальный фильм про нынешнего главного тренера "Ростова" и национальной команды Валерия Карпина.

«Не смотрел и смотреть не буду»: Мостовой о фильме про Карпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Фильм про Карпина не cмотрел. И cмотреть не буду", — цитирует Мостового "Чемпионат.com".

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном. Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Весной сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

Ранее Карпин объяснил, почему так пристально следит за питанием футболистов.

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